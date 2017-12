Israel mantém ofensiva em Gaza e Jenin Um helicóptero israelense lançou um míssil ao nordeste da Faixa de Gaza nesta quinta-feira, matando pelo menos quatro pessoas, destruindo um automóvel. Mais cedo, três palestinos, um no norte de Gaza e dois em Jenin, morreram em ofensivas do exército de Israel. Um dos palestinos olhava pela janela de sua casa, em Jenin, os confrontos entre soldados israelenses e palestinos quando foi baleado. A outra vítima em Jenin morreu enquanto combatia as tropas israelenses. Um terceiro palestino levou um tiro e morreu próximo ao assentamento judeu Alei Sinai, no norte da Faixa de Gaza. Fontes militares israelenses disseram que dois palestinos tentaram entrar no assentamento Alei Sina. Um deles, que conseguiu fugir, era procurado pelos soldados da região. Em Tulkarem, 15 palestinos foram detidos e serão interrogados sobre ataques terroristas contra Israel. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO