Israel mantém política de retaliação O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, se reuniu hoje com o ministro do Exterior, Shimon Peres, e com o ministro da Defesa, Binyamin Ben-Eliezer, e decidiu manter a política de retaliação aos palestinos, informou hoje o jornal israelense Ha´aretz. Israel irá responder imediatamente a qualquer tipo de ataque e aumentar o patrulhamento em estradas e outros pontos onde existe a possibilidade de ação de palestinos. Os estratégia de assassinar terroristas e outros palestinos que podem ser considerados perigosos por Israel também será mantida. Durante o encontro com Sharon, Shimon Peres comunicou que está tentando se encontrar com o líder da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, mas nenhuma data foi marcada.