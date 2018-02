Israel mantém pressão por sanções contra o Irã

Na avaliação de Steinitz, se forem confrontados com uma escolha verdadeira entre o bem-estar econômico e a manutenção de seu programa de enriquecimento de urânio, os iranianos tenderiam a abandonar suas ambições nucleares. Para tanto, segundo ele, seria necessário um acordo capaz de recuperar a economia iraniana, submetida a anos de sanções externas.

Os comentários de Steinitz, que acumula também as pastas de Relações Internacionais e Serviços de Informação, vem à tona um dia antes da retomada das negociações entre o Irã e o grupo de potências formado por Alemanha, China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia.

O governo de Israel, que considera o Irã uma ameaça a sua existência, acusa a república islâmica de desenvolver em segredo um programa nuclear bélico.

O Irã assegura não ter a intenção de buscar a bomba atômica, sustenta que seu programa nuclear é civil e tem finalidades estritamente pacíficas, como a geração de energia elétrica e o desenvolvimento de isótopos medicinais, estando de acordo com as normas do Tratado de Não-Proliferação Nuclear, do qual é signatário.

O enriquecimento de urânio ao qual Steinitz se referiu é um processo essencial para a geração de combustível usado no funcionamento das usinas nucleares. Em grande escala, o urânio enriquecido pode ser usado para carregar ogivas atômicas. Fonte: Associated Press.