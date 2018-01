Israel manterá ministros e deputados do Hamas na prisão Três ministros e 18 deputados palestinos do Movimento Islâmico Hamas, detidos em Israel na Cisjordânia, continuarão na prisão, apesar de um juiz de uma corte militar ter ordenado sua libertação na semana passada. O juiz militar, atendendo a um pedido dos advogados dos presos, não encontrou causas para mantê-los na prisão militar de Ofer, perto da cidade de Ramala, mas, por lei, o procurador-geral das Forças Armadas dispunha de 72 horas para apelar da decisão judicial. Após nova audiência, realizada esta manhã na corte de Ofer, onde os advogados do Hamas e a Promotoria expuseram seus argumentos, o juiz não fez nenhum expediente, e, portanto, os 21 militantes do Hamas, entre eles alguns prefeitos de localidades palestinas da Cisjordânia, continuarão detidos até a emissão da decisão judicial. Ainda não se sabe se a decisão de adiar a decisão do tribunal está relacionada com o fato de que até agora o soldado israelense Gilad Shalit não foi libertado. Shalit está sendo mantido refém por facções palestinas na Faixa de Gaza. A detenção dos políticos do Hamas, entre eles o presidente do Conselho Legislativo, Aziz Dueik, ocorreu após o seqüestro de Shalit, em 25 de junho, o que também desencadeou uma série de incursões militares de Israel que mataram mais de 200 palestinos em Gaza, entre milicianos e civis. A detenção dos ministros e deputados do Hamas, no Governo da Autoridade Nacional Palestina (ANP), aconteceu com o argumento de que deviam ser interrogados em relação a sua possível participação em ataques de militantes desse movimento. O júri militar que no dia 12 ordenou a libertação dos políticos atendeu ao pedido dos advogados dos palestinos, que alegaram que se tratava de detenções de ordem política.