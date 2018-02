Israel manterá restrições na Cisjordânia O governo de Israel vai suspender os planos de relaxar algumas das restrições impostas aos palestinos após o duplo atentado a bomba suicida, ocorrido ontem à noite em Tel Aviv, que deixou cinco pessoas mortas, incluindo os autores dos ataque, e pelo menos 40 feridas. O afrouxamento teria sido autorizado poucas horas antes do atentado e previa a liberação do comércio e da indústria dentro das cidades ocupadas na Cisjordânia. Israel responsabilizou o líder palestino Yasser Arafat pelos atentados, mas assessores da liderança palestina negaram a acusação, dizendo que operações como essa colocam em risco os interesses de seu povo. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, condenou os atentados, dizendo que eles têm como objetivo acabar com os esforços internacionais para a paz no Oriente Médio. Área pobre As explosões ocorreram em uma área pobre da cidade, onde moram muitos trabalhadores estrangeiros. As explosões ocorreram a uma distância de cerca de 15 metros uma da outra, na Rua Neve Shaanan - uma área onde há muitas lojas pequenas e bancas de ambulantes nas ruas, perto de uma antiga rodoviária. Há rumores de que as explosões teriam ocorrido dentro de um pequeno café, perto de um cinema. Segundo testemunhas, a segunda bomba explodiu poucos segundos depois da primeira, quando as pessoas tentavam fugir. "Esses ataques em Tel Aviv mostram que os terroristas palestinos estavam determinados a matar, deformar e aterrorizar o máximo de israelenses que eles podiam, pensando que, com isso, podem pressionar Israel a fazer concessões", disse o porta-voz do primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon. Alguns momentos antes dos atentados, um avião israelense bombardeou uma fábrica no campo de refugiados palestinos de Mughazi, na Faixa de Gaza, deixando dois mortos. Autoridades israelenses afirmaram que o local era usado para a fabricação de armas para o grupo militante islâmico Hamas. Tropas israelenses ocuparam as cidades da Cisjordânia sob o controle palestino depois que dois atentados a bomba suicida em Jerusalém mataram 26 israelenses em junho passado.