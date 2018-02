Israel mata 4 palestinos na Faixa de Gaza, dizem bombeiros Militares israelenses mataram dois militantes do Hamas e dois civis palestinos na quarta-feira na Faixa de Gaza, segundo equipes que prestaram atendimento médico. Um homem armado foi morto num bombardeio perto de Khan Younis, no sul do território, segundo as equipes médicas. Os militares de Israel confirmaram o ataque. Em outro incidente, soldados mataram a tiros um palestino de 18 anos durante uma incursão perto do campo de refugiados de Jabalya, no norte da Faixa de Gaza, segundo as equipes de resgate. Também no norte de Gaza, outro bombardeio teria matado um militante do Hamas e um civil, segundo as fontes palestinas. O Exército de Israel disse estar verificando esses relatos. Israel diz que costuma realizar ataques na Faixa de Gaza, que é governada pelo grupo islâmico Hamas, para impedir o disparo de foguetes e morteiros contra seu território. O Egito está tentando mediar uma trégua, mas o processo está paralisado devido a discordâncias entre Israel e Hamas a respeito da abrangência do cessar-fogo. (Reportagem de Nidal al-Mughrabi)