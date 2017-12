Israel mata dois militantes do Hamas Forças especiais israelenses mataram hoje na cidade de Nablus, Cisjordânia, um importante militante do Ezzedine Al-Qassam, braço armado do grupo islâmico Hamas. Muhanad al-Taher, de 26 anos, era o principal fabricante de bombas do grupo, conhecido como "Engenheiro 4", e um dos mais procurados por Israel. Durante a operação - parte da política israelense de "eliminação seletiva" de líderes terroristas -, mais um militante morreu e outro foi ferido. Os soldados de uma unidade de elite do Exército surpreenderam os milicianos em uma casa do bairro Maskan A-Sharabie, em Nablus, que pertencia a Imad Harauze, ajudante de Taher que também foi morto na ofensiva. O terceiro militante, Amer Al-Masri, foi levado a um hospital em Tel-Aviv. Segundo testemunhas, as tropas israelenses cercaram a casa, ordenaram que eles deixassem o sobrado e abriram fogo quando eles estavam saindo. O Exército responsabilizava Taher, perito em explosivos, pelos três atentados suicidas mais sangrentos contra Israel nos últimos anos, entre eles o ocorrido no dia da Páscoa judaica em um hotel na cidade de Netania, em março, que deixou 31 mortos e centenas de feridos. O serviço secreto de Israel também o relacionava com o atentado contra uma discoteca em Tel-Aviv, que matou 24 israelenses no ano passado, e com o ataque contra um ônibus em Jerusalém, há duas semanas, que matou 19 pessoas. Taher, engenheiro formado pela Universidade A-Najah, era procurado pelos serviços secretos israelenses há quatro anos e sua célula terrorista se responsabilizou pela morte de pelo menos 100 israelenses, a maioria civis.