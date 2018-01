Israel mata dois palestinos em Gaza e na Cisjordânia Dois palestinos, uma criança em Gaza e um adulto na cidade de Jenin, ao norte da Cisjordânia, morreram nesta segunda-feira durante incursões do Exército israelense, informaram fontes médicas. Jihad abu Selmia, de 14 anos, morreu esta manhã e seu irmão Adel ficou ferido quando um projétil da artilharia israelense caiu no bairro de Al-Shauka, na cidade fronteiriça de Rafah, ao sul de Gaza. Anis Mansur, de 55 anos, morreu durante uma incursão de uma unidade de elite do Exército israelense no bairro Ruman, de Jenin, informaram fontes de segurança da cidade. Segundo fontes palestinas, os soldados cercaram a vítima, que estava com outros dois homens que ficaram feridos. Fontes médicas disseram que o estado de um destes é grave. O Exército israelense deteve nesta madrugada 13 residentes palestinos em diferentes localidades da Cisjordânia, entre eles três na populosa cidade de Nablus, no norte da Cisjordânia.