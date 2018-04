Israel mata em Gaza militante palestino

O morto foi identificado como Mohamed Makawi, de 25 anos. Ele estaria ligado a um grupo radical envolvido em um recente ataque à fronteira do Sinai, em que um israelense foi morto. Fontes hospitalares em Gaza disseram que Makawi morreu devido aos ferimentos sofridos no ataque.

De acordo com o porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza, Ashraf al Qedra, um dos nove palestinos feridos no ataque corre risco de vida. Ele estava na moto com Makawi quando um míssil os atingiu.

Os foguetes disparados da Faixa de Gaza não deixaram feridos, mas destruíram algumas propriedades. Um porta-voz do Hamas, conhecido como Abu-Obeida, disse que os ataques são um sinal de que "a resistência continuará". / NYT