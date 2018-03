Israel mata líder regional do Hamas Tropas israelenses mataram a tiros neste sábado um palestinos do grupo Hamas em Hebron, na Cisjordânia, informaram testemunhas. A mídia local identificou a vítima como Abdullah Kawasme, líder local do Hamas. O governo de Israel prometeu manter a ofensiva contra militantes apesar dos esforços da Autoridade Palestina para conseguir um compromisso de cessar-fogo com o grupo Hamas.