Israel mata mais 3 palestinos e fere 30 em Gaza A nova ofensiva do Exército israelense na Faixa de Gaza deixou três palestinos mortos e mais de 30 feridos neste sábado. Foram lançados mísseis contra edifícios identificados por Israel como parte da estrutura de segurança dos palestinos. Houve também dois tiroteios. Dois israelenses também foram atingidos por tiros e ficaram feridos, um deles gravemente, numa troca de tiros na noite deste sábado (hora local) no lado norte de Jerusalém, informou a polícia. Os palestinos constituem a vasta maioria das vítimas da onda de violência que varre o Oriente Médio desde setembro de 2000. Os Estados árabes estão preocupados com a política dos EUA na região, acreditando que os americanos poderão adotar uma linha ainda mais dura, ao lado de Israel, nos atuais conflitos. Analistas acreditam que a atual ofensiva militar israelense pode levar os Estados árabes a cooperar menos com os EUA e sua proposta coalizão contra o terrorismo no mundo.