Israel mata sete palestinos Sete palestinos foram mortos hoje na Cisjordânia e Faixa de Gaza, no momento em que aumentam esforços para conseguir que líderes palestinos e israelenses negociassem um cessar-fogo. O incidente mais sangrento aconteceu pela manhã. Cinco palestinos foram mortos por militares israelenses, mas os dois lados deram relatos diferentes sobre o que teria ocorrido. Israel afirmou que uma unidade especial do Exército descobriu palestinos plantando uma bomba numa rodovia da Cisjordânia e abriu fogo, matando dois. Mais tarde, outros homens armados chegaram ao local, e os soldados mataram outros três. Palestinos dizem que apenas um dos homens estava armado. Ele teria sido morto pelos israelenses, e quando civis tentaram resgatar seu corpo os soldados atiraram contra eles, matando outros quatro. Milhares de pessoas participaram de uma procissão levando os corpos dos cinco pela cidade de Nablus, e dezenas fizeram disparos para o ar, provocando outra tragédia - um homem ficou gravemente ferido ao ser atingido por uma bala. Mais tarde, na parte sul da Cidade de Gaza, testemunhas relataram que dois helicópteros israelenses dispararam quatro mísseis contra dois carros, matando uma pessoa. Oficiais de segurança palestinos, pedindo para não serem identificados, disseram que o morto era Bilal al-Ghoul, 21 anos, um integrante da Segurança Preventiva, um braço da Autoridade Palestina, de Yasser Arafat. A televisão israelense informou que os militares judeus tentaram atingir um fabricante de bombas e um comandante do Hamas, Mohammed Deif e Adnan al-Ghoul, que é pai de Bilal, mas os dois escaparam. As Forças Armadas israelenses afirmaram que seus helicópteros atingiram "células terroristas engajadas em bombardeios com morteiros". O porta-voz do Hamas, Mahmoud Zahar, disse que "foi uma tentativa de Israel de assassinar altos membros do Hamas". Uma multidão reuniu-se em torno de um dos carros destroçados. As pessoas gritavam "Morte a Israel" e "Morte a Sharon", referindo-se ao primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, e agitando fuzis para o ar enquanto helicópteros de Israel sobrevoavam o local. No sul de Gaza, outro palestinos foi morto em circunstâncias não esclarecidas. Um médico disse que Mahmoud Jasser, 23 anos, morreu numa explosão, mas outros palestinos disseram que ele foi morto por um franco-atirador israelense. Na cidade de Ramallah, Cisjordânia, um tanque israelense invadiu território controlado pelos palestinos e destruiu um posto policial, segundo palestinos, depois de um tiroteio na entrada de Psagot, um assentamento judeu próximo. Não foi noticiado vítimas. Uma motoniveladora do Exército israelense derrubou outro posto policial palestino nas proximidades da cidade de Jenin, Cisjordânia, depois de uma troca de tiros. Também hoje, militares de Israel dispararam dois mísseis terra-terra contra um posto da polícia palestina em Gaza, destruindo o prédio e ferindo sete policiais. O Exército israelense afirmou ter-se tratado de uma retaliação a um disparo de morteiro contra um posto militar. Desde que a atual onda de violência teve início em setembro último, 584 pessoas já foram mortas no lado palestino e 152, no lado israelense. A escalada de violência obscureceu esforços para reunir Yasser Arafat e o ministro do Exterior israelense, Shimon Peres, para discutirem uma nova trégua. Peres, em visita à Polônia, disse que começará a preparar o encontro quando ele retornar a Israel. Na terça-feira, Arafat propôs que o encontro seja realizado em Berlim. O ministro do Exterior alemão, Joschka Fischer, ao lado de Arafat em Ramallah, mostrou-se surpreso com a proposta, mas concordou com a idéia. Hoje em Jerusalém, Fischer aconselhou cautela. "Esse encontro tem de ser cuidadosamente preparado", disse. No Cairo, Arafat pediu às nações árabes para assumirem uma posição mais firme contra Israel. Num discurso na sessão de encerramento de um encontro de chanceleres e representantes árabes, Arafat perguntou: "Não existe uma forma de parar a crescente agressão israelense contra o povo palestino?"