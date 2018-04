Israel mata um e deixa dois palestinos feridos em Gaza

Sete tanques israelenses fizeram uma incursão pouco usual no norte da Faixa de Gaza hoje, disseram testemunhas e membros das forças de segurança lideradas pelo Hamas. Os tanques entraram cerca de 400 metros no território palestino acompanhados de uma escavadeira, mas não está claro se havia uma demolição planejada. Israel geralmente destrói estruturas e limpa a terra ao longo da fronteira com Gaza, citando questões de segurança.

Formalmente, Israel e o Hamas estão comprometidos com uma trégua, estabelecida após a operação israelense de 22 dias na Faixa de Gaza, em janeiro de 2009. Nos últimos meses, porém, militantes têm disparado dezenas de foguetes no sul de Israel, levando a ataques retaliatórios de militares israelenses. As informações são da Dow Jones.