Israel mata um palestino e fere 12 em ataque com mísseis Helicópteros israelenses lançaram mísseis contra um automóvel em que supostamente viajavam extremistas islâmicos, matando uma pessoa e ferindo 12 transeuntes, informaram testemunhas. O grupo Jihad Islâmica afirmou que um dos mísseis atingiu um carro em que viajavam vários de seus integrantes, e o homem morto foi identificado como o líder da ala militar do grupo: Mahmoud Zatme, de 30 anos. Testemunhas disseram que uma pessoa fugiu do veículo em chamas.