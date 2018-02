Israel monitora armas químicas e estuda ação A instabilidade na Síria e a crescente fragilidade do regime de Bashar Assad vêm aumentando a tensão regional em torno do futuro do país. Ontem, o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, afirmou que suas Forças Armadas podem ser acionadas em caso de colapso do regime para deter uma eventual transferência de armas químicas para o Hezbollah, no Líbano.