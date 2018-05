Israel não deve desculpas para Turquia, diz Lieberman

JERUSALÉM - O ministro das Relações Exteriores israelense, Avigdor Lieberman, disse neste domingo, 26, que Israel não se desculpará com a Turquia por uma investida contra um barco que levava ajuda humanitária à Faixa de Gaza, em uma ação que deixou nove turcos mortos, um deles também com cidadania americana.

Falando em Jerusalém a embaixadores israelenses, Lieberman disse que a exigência de desculpas vinda de Ancara antes de normalizar as relações entre os ex-aliados era "uma audácia". "Os que têm que pedir desculpa são os do governo da Turquia por apoiarem o terror", afirmou ele.

No sábado, o chanceler turco Ahmet Davutoglu disse que a Turquia quer virar a página após um ano de relações difíceis com Israel, mas notou que o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deveria pedir desculpas pela ação de 31 de março.

As relações bilaterais já tinham problemas antes, após Israel lançar uma violenta guerra contra o grupo militante Hamas em Gaza, em dezembro de 2008. Antes, os dois países tiveram uma década do relação próxima, desde que firmaram em 1996 um acordo de cooperação militar. As informações são da Dow Jones.