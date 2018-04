''Israel não é invencível'', anuncia cartaz

Um salão interno exibe uma série de informações sobre Israel. Há fotos com dizeres que indicam que os israelenses seriam covardes e medrosos, cartazes com todas as divisões do Exército israelense, enlatados de atum com embalagem em hebraico, vestimentas das forças especiais, imagens de uma série de alvos militares dentro de Israel e frases de líderes israelenses indicando que o Hezbollah seria vitorioso. Yitzhak Shamir teria dito que "o Hezbollah provou que existem outros árabes", mais difíceis de ser derrotados do que os Exércitos do Egito, Jordânia e Síria. "Israel não estava preparado" para lutar contra o Hezbollah, é a frase sob a imagem de Shimon Peres.

Além do museu, o Hezbollah, com ajuda do Irã, construiu um parque exatamente na fronteira com Israel. Há uma réplica em tamanho reduzido da Mesquita de Al-Aqsa. Churrasqueiras, balanços para as crianças e torres com lunetas para observar Israel. A entrada é gratuita.

Nas ruas das vilas do sul do Líbano e também de Dahieh, em Beirute, há lojas que vendem souvinires da organização. Uma bandeira custa cerca de US$ 5; o chaveiro, US$ 1. Há cartazes de Nasrallah e também de Khomeini, assim como camisetas da organização e outras do Líbano.