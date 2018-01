Israel não participa de conferência sobre racismo O Estado judeu ficará de fora da conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre racismo, que começará na cidade sul-africana de Durban na próxima sexta-feira, a menos que declarações anti-Israel sejam removidas, informou hoje o vice-ministro das Relações Exteriores israelense, Michael Melchior. Embora os Estados árabes e islâmicos, sob pressão dos Estados Unidos, tenham abandonado sua tentativa de reviver uma resolução da ONU que iguala o racismo ao sionismo - movimento que levou à fundação do Estado judeu -, algumas palavras sobre o assunto continuam figurando no documento que será discutido na conferência. Em um dos parágrafos do texto que será debatido, por exemplo, encontra-se uma referência ao racismo, incluindo "o movimento sionista, que é baseado na superioridade racial". Segundo Melchior, a conferência foi "seqüestrada" por fundamentalistas árabes que, segundo ele, estão tentando canalizar o ódio contra os judeus e eliminar a legitimidade de Israel. Também hoje, Colin Powell, secretário de Estado dos EUA - principais e, às vezes, únicos aliados de Israel -, afirmou que não participará da conferência em Durban caso a linguagem "anti-Israel" continue na ordem do dia. A informação foi dada pelo jornal The Washington Post, que acrescentou que funcionários do departamento acreditam que "em muitas partes do documento é utilizada uma linguagem ofensiva" a Israel.