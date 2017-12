Israel não reconhece restos de aviador capturado no Líbano Um osso enviado a Israel pela guerrilha libanesa do Hezbollah não pertence ao corpo do aviador Ron Arad, informa o Canal Dois da TV israelense. O Hezbollah enviou o osso como parte de uma troca de prisioneiros. Em 30 de janeiro, Israel libertou cerca de 400 prisioneiros palestinos e libaneses em troca de um executivo israelense e dos corpos de três soldados. Numa segunda fase, Israel deveria libertar Samir Kantar - acusado do assassinato de três israelenses - em troca de informações concretas a respeito de Arad, capturado vivo no Líbano em 1986. Com a descoberta de que o osso não pertence a Arad, o acordo está suspenso.