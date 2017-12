Israel não tem intenção de atacar a Síria, diz Olmert O primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, disse nesta segunda-feira no parlamento que "Israel não tem a menor intenção de atacar a Síria". "Se há alguém em Damasco que está tenso, pode se tranqüilizar", disse o primeiro-ministro, ao ser interpelado pela Comissão Parlamentar para Assuntos de Defesa e Exteriores. Supõe-se que esta mensagem também tenha sido transmitida neste domingo em Jerusalém ao Alto Representante de Política Externa e Segurança da União Européia (UE), Javier Solana. Olmert admitiu aos parlamentares que o Exército "não conseguiu impedir o disparo de foguetes Qassam contra o sul de Israel", em alusão às armas artesanais que as milícias da Faixa de Gaza costumam lançar contra cidades israelenses. "Não se pode impedir totalmente os disparos. Tentamos, mas não conseguimos", e por isso as Forças Armadas receberam a ordem de manter a contenção para assegurar o cessar-fogo proposto há oito dias pelos palestinos de Gaza e aceito por Olmert. Até agora, desde que a trégua entrou em vigor, os insurgentes de Gaza dispararam 16 foguetes Qassam, aparentemente em represália por operações do Exército israelense na Cisjordânia, região que não está incluída no cessar-fogo. As facções palestinas se reuniram no domingo à noite em Gaza, à revelia dos representantes do movimento islâmico Hamas - ao qual pertence o primeiro-ministro da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Ismail Haniyeh -, para considerar a possibilidade de estender o cessar-fogo à Cisjordânia. Fontes islâmicas em Gaza informaram que os dirigentes do Hamas "têm que pensar a fundo" sobre essa possibilidade e que só anunciarão sua opinião em duas semanas. Segundo o canal público da televisão israelense, Olmert rejeitou no domingo uma proposta do ministro da Defesa, Amir Perez, para autorizar o Exército a responder às violações do cessar-fogo por parte dos palestinos, que até agora não causaram nenhuma morte entre a população civil israelense. Olmert acredita que, devido a suas divergências internas, os palestinos podem pôr fim a qualquer momento à trégua. O gabinete do primeiro-ministro para Assuntos de Segurança resolveu no domingo à noite manter a ordem de contenção e pediu às autoridades militares que continuem com suas operações na Cisjordânia, mas "com cuidado".