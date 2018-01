Israel nega que 1º bebê clonado nascerá no país O Ministério da Saúde de Israel desmentiu hoje a informação divulgada pela revista alemã Der Spiegel de que o primeiro bebê clonado do mundo nasceria no país. "A lei israelense não permite", afirmou Mira Hibner, conselheira do ministério. A revista havia dito que italiano Severino Antinori pretende clonar, em um ano, o primeiro ser humano em Israel e que ele possui uma equipe de pesquisadores em Cesareia, norte de Tel Aviv. Também hoje, no Chipre, o procurador-geral Alecos Markides rechaçou rumores de que seu país se envolveria no experimento. , Na semana passada, o chefe da equipe de clonagem, Panos Zavos, visitou o país. O Chipre assinou no ano passado um protocolo do Conselho da Europa que proíbe a clonagem humana.