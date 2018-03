Israel oferece ajuda na reconstrução do Iraque Israel ofereceu aos Estados Unidos ajuda nos esforços de reconstrução do Iraque, disse Moshe Debi, um porta-voz da chancelaria israelense. A sugestão teria sido feita pelo ministro das Relações Exteriores de Israel, Silvan Shalom, numa reunião com os funcionários americanos Elliott Abrams e William Burns. Eles estão na região para organizar uma reunião de cúpula entre o presidente dos EUA, George W. Bush, e os primeiros-ministros israelense, Ariel Sharon, e palestino, Mahmoud Abbas. A proposta israelense vem à tona apenas algumas semanas depois de o Estado judeu ter suspendido as medidas de segurança para defender-se de um eventual ataque iraquiano em meio à guerra que resultou na queda do regime de Saddam Hussein. Shalom disse que companhias israelenses poderiam trabalhar em parceria com empresas americanas nos projetos de reconstrução. Segundo Debi, não foi feita nenhuma sugestão de que Israel participaria da ocupação do Iraque. O porta-voz disse que as empresas israelenses trabalhariam como subcontratadas em projetos de construção, comunicações e infra-estrutura.