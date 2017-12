Israel oferece incentivos para que colonos deixem Faixa de Gaza O governo israelense tem planos de oferecer incentivos financeiros, inclusive adiantamento em dinheiro, para que os colonos judeus abandonem voluntariamente a Faixa de Gaza, disseram autoridades locais nesta quinta-feira, em um sinal de que o primeiro-ministro Ariel Sharon pretende completar boa parte da retirada antes de setembro de 2005. De acordo com as autoridades, muitos dos 7.500 colonos judeus estabelecidos em Gaza estão interessados em abandonar a região. Entretanto, representantes dos colonos negam a versão do governo e afirmam que os israelenses estabelecidos em Gaza resistem duramente à retirada. Sharon quer desmantelar os 21 assentamentos judaicos da Faixa de Gaza e quatro pequenas colônias da Cisjordânia até o fim de 2005. No início da semana, o gabinete israelense aprovou o plano de retirada em princípio, mas - em uma concessão aos ultraconservadores - Sharon aceitou submeter separadamente cada uma das fases de seu plano a nova votação do gabinete. Entretanto, um cronograma da proposta de retirada obtido com exclusividade pela The Associated Press mostra que a maior parte dos preparativos estará concluída bem antes da próxima votação sobre o tema, prevista para fevereiro do próximo ano. A partir de agosto, os colonos já poderiam começar a deixar suas casas voluntariamente e pedir compensações. O cronograma estabelece que os colonos têm até 1º de setembro de 2005 para sair voluntariamente. Aqueles que não o fizerem serão removidos à força até 15 de setembro do próximo ano. Indenizações totais serão pagas somente depois da aprovação da matéria pelo Parlamento. A legislação sobre o assunto deverá ser aprovada somente em novembro.