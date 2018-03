Israel ordena a civis que se protejam na fronteira Militares israelenses ordenaram hoje aos civis que habitam a linha de fronteira com o Líbano que se dirijam a abrigos, depois que vários ataques da guerrilha deixaram cinco israelenses feridos, incluindo três soldados. Do Líbano, os guerrilheiros abriram fogo hoje contra várias vilas e bases do exército israelenses. Duas mulheres ficaram feridas na vila de Avivim, uma seriamente. Em outros ataques, guerrilheiros atiraram com rifles contra o kibbutz Manara, próximo à faixa da Galiléia, um território israelense na fronteira com o Líbano. Ninguém ficou ferido. Também hoje, foguetes foram lançados contra postos militares israelenses nas Colinas de Golã, próximo à fronteira com o Líbano. Segundo a rádio do exército, três soldados ficaram feridos.