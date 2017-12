Israel ordena retirada de colonos de assentamentos ilegais O ministro da Defesa de Israel, Binyamin Ben-Eliezer, ordenou hoje a retirada em 24 horas de colonos judeus de dez assentamentos, criados sem a permissão das autoridades israelenses na Cisjordânia. Nesta semana, Eliezer havia falado no desmantelamento de 20 colônias irregulares, mesmo que tivesse que ordenar a retirada à força dos colonos, em sua maioria judeus ortodoxos. Eliezer tomou a decisão depois de se reunir com grupos de jovens socialistas israelenses. Segundo o movimento pacifista israelense Paz Agora, há cerca de 40 assentamentos ilegais na Cisjordânia e em Gaza. Enquanto isso, dois palestinos morreram ao serem atingidos por fogo israelense. Em Jenin, a vítima foi um menino de 12 anos, durante um confronto entre tanques israelenses e palestinos armados com pedras. Em Gaza, uma mulher de 31 anos foi morta. Horas antes, na madrugada deste sábado, Israel havia destruído um enorme quartel e complexo municipal em Hebron, na Cisjordânia, com duas explosões. Ainda se desconhece a sorte de 15 palestinos armados que Israel afirma que estavam escondidos no interior do complexo. Os palestinos que estavam no interior do quartel dispararam de seus postos de combate pela última vez na sexta-feira pela manhã, mas o tiroteio cessou em seguida. O ministro palestino Talal Sidr, que pôde entrar no local na sexta-feira à tarde para tentar uma mediação,disse não ter econtrado ninguém, embora o Exército israelense insistisse em que homens armados continuavam lá dentro.