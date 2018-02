Israel pára de negociar e mantém restrições contra palestinos Após dois sangrentos atentados, Israel voltou a adiar as negociações com os palestinos nesta quinta-feira e congelou a amenização das duras restrições impostas aos moradores da Cisjordânia. Um atentado suicida duplo em Tel Aviv na quarta-feira e uma emboscada a um ônibus na Cisjordânia um dia antes foram os primeiros ataques mortais contra civis israelenses desde 20 de junho, quando Israel enviou tropas à Cisjordânia após dois atentados à bomba em Jerusalém. Apesar de Israel ter imposto um rígido cerco à Cisjordânia, dois militantes suicidas conseguiram chegar ontem a Tel Aviv para detonarem os explosivos atados aos corpos com poucos segundos de intervalo e causar a morte de mais três pessoas, sendo dois estrangeiros e um israelense. Enquanto isso, nesta quinta-feira, a opinião pública de Israel ficou chocada com a revelação de que quatro soldados moradores de colônias judaicas perto de Hebron, na Cisjordânia, vendiam armas do Exército para militantes palestinos, que as usam em atentados contra israelenses. Depois de uma longa e discreta investigação policial, foram presos o soldado Oded Mulai e o civil Roi Amar, residentes no assentamento de Adora, e os irmãos Moshe e Nadav Cohen, ambos soldados e vivendo no vizinho assentamento de Telem. Um irmão de Amar foi preso e depois solto por uma "questão legal" não explicada pelo porta-voz da polícia. Um sexto suspeito, o major da reserva Kobi Uliel, morador de Israel, está sendo investigado e foi detido na véspera de viajar para a Europa, onde integraria o serviço de proteção de um diplomata de Israel. Um palestino envolvido foi preso. A revelação causou consternação em Adora, alvo de um atentado em 27 de maio, no qual morreram quatro pessoas, inclusive uma menina de cinco anos. A imprensa israelense destacou que a rede teria roubado nos últimos três anos munição de fuzis dos estoques do Exército e a repassado a membros das milícias da Fatah envolvidos em dezenas de atentados. "Estamos confusos e chocados", disse à rádio Israel o colono Gideon Mizrachi, morador de Telem. "Não apenas nós no assentamento, mas toda a população israelense está incrédula." De acordo com o diário Maariv, as autoridades acreditam que eles tenham vendido 15.000 balas, armas e outros equipamentos. Outro jornal, o Yediot Ahoronot, informou que as detenções ocorreram depois de comprovado o crescimento de 110% no roubo de armas dos depósitos do Exército em 2001. Não é novidade que soldados vendam armas para criminosos árabes ou judeus, assinala o Maariv. O inusitado é que colonos - alvo freqüente de atentados - tenham negociado a venda para palestinos. O Exército divulgou um breve comunicado. "Vários militares envolvidos em um escândalo de venda de munições foram detidos como parte de uma investigação policial. Se as suspeitas se confirmarem, trata-se de um assunto muito grave."