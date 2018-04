Israel pede a palestinos a retomada do processo de paz O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu neste domingo aos líderes palestinos a retomada das negociações de paz sem condições prévias. Netanyahu fez o chamado durante um discurso político sobre as intenções de paz no Oriente Médio. "Eu chamo vocês, nossos vizinhos palestinos, e a liderança da Autoridade Palestina: vamos começar imediatamente as negociações de paz, sem pré- condições."