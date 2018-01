Israel pede aos EUA até US$ 10 bi em ajuda econômica A agência israelense de notícias econômicas Globes informou que o governo de Israel apresentou oficialmente aos Estados Unidos um pedido de ajuda econômica especial da ordem de US$ 8 bilhões a US$ 10 bilhões. Parte desse valor corresponde a doações e parte a garantias norte-americanas para empréstimos que Israel busque no exterior. Segundo o site www.globes.co.il, o governo israelense está impondo uma "lei da mordaça" sobre a imprensa do país no que se refere a detalhes sobre o pedido de ajuda. O temor do governo seria o de que a divulgação de detalhes prejudicaria as chances de obter uma resposta positiva do governo dos EUA antes das eleições israelenses, marcadas para 28 de janeiro de 2003. Ontem, em entrevista à Rádio do Exército, o diretor-geral do Ministério das Finanças, Ohad Marani, disse que "os EUA estão dispostos a ajudar Israel". Ele se recusou a dar detalhes: "Não posso fazer comentários sobre isso. Quando tiver o que dizer, vou dizer. O governo dos EUA está, em princípio, disposto a ajudar Israel economicamente. Estamos considerando várias possibilidades."