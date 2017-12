Israel pede fim das ofensivas contra palestinos O líder palestino Yasser Arafat anunciou hoje que fará um esforço unilateral de cessar-fogo e o governo de Israel respondeu ordenando a suspensão das operações militares. Ambos os lados estão sendo pressionados pelos EUA para negociarem um acordo de paz. Washington está tentando forçar uma coalizão anti-terror e apoio dos países árabes. Novos conflitos no Oriente Médio poderiam inviabilizar tais esforços. As informações são da Associated Press, citada pela Dow Jones.