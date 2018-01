Israel pede que EUA vetem possível resolução da ONU contra muro O chanceler israelense, Silvan Shalom, pediu ao governo norte-americano que faça uso de seu direito a veto no Conselho de Segurança da ONU caso seja apresentada uma resolução contra o muro de separação que está sendo construído em torno da Cisjordânia. O pedido, segundo informou hoje a rádio pública israelense, foi feito durante o diálogo que Shalom manteve na sexta-feira em Washington com a conselheira para a Segurança Nacional norte-americana, Condoleezza Rice. Israel teme que o tribunal de Haia, no dia 9 de julho, fale de forma negativa sobre a construção do muro e que uma resolução de condenação seja apresentada na ONU por iniciativa dos países árabes. No último outono no hemisfério norte, Estados Unidos vetaram na ONU uma resolução que declarava "ilegal" a barreira de separação com os palestinos.