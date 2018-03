Israel pede que Netanyahu forme próximo governo

Netanyahu terá agora seis semanas para formar o novo governo. Se tiver êxito na tarefa, dará início a seu terceiro mandato como primeiro-ministro. Netanyahu diz esperar formar uma ampla coalizão, mas será difícil que ele consiga fechar uma aliança que inclua partidos seculares e religiosos.

O premiê israelense afirma que as prioridades do próximo governo são evitar que o Irã construa uma arma nuclear, lidar com os estoques de armamentos da região e avançar no processo de paz com os palestinos. As informações são da Associated Press.