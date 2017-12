Israel pede rápido envio da Finul diante de situação "explosiva" Tzipi Livni, ministra de Exteriores israelense, pediu nesta quarta-feira o envio "extremamente rápido" dos efetivos que reforçarão a Força da ONU no sul do Líbano (Finul) para solucionar a atual situação "sensível e explosiva" na região. "É necessária uma reação extremamente rápida da comunidade internacional", pediu Livni em entrevista coletiva em Paris, após uma reunião de trabalho com o ministro de Exteriores francês, Philippe Douste-Blazy. A chefe da diplomacia israelense advertiu que a situação atual no sul do Líbano com a presença na região de efetivos do Exército israelense é "a mais sensível e explosiva possível", por isso pediu a rápida mobilização da Finul para ajudar o Exército libanês a recuperar "a soberania" do país.