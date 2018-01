Israel pede veto dos EUA à condenação do muro Israel pediu hoje aos EUA que usem seu poder de veto no Conselho de Segurança na ONU para barrar qualquer resolução endossando o parecer dado sexta-feira pela Corte Internacional de Justiça considerando ilegal o muro que o país constrói nos territórios ocupados da Cisjordânia e Jerusalém Oriental. A decisão não tem força de lei, mas a corte exortou a Assembléia-Geral e o CS a tomarem medidas necessárias para fazer com que Israel siga as leis internacionais. O governo israelense deixou claro que não cumprirá a determinação, alegando que a corte não levou em conta seu objetivo de evitar a entrada de homens-bomba no país. "O caso vai para o Conselho de Segurança porque (os palestinos) podem reunir automaticamente maioria na Assembléia-Geral", disse o chanceler Silvam Shalom à Rádio Israel, acrescentando ter pedido às autoridades americanas que evitem a adoção de qualquer resolução. A Autoridade Palestina (AP), por sua vez, busca o apoio da União Européia. O primeiro-ministro Ahmed Korei disse ao enviado especial europeu Marc Otte que a AP espera a ajuda do bloco na ONU. Otte disse apenas que é preciso ver o andamento do caso, mas reiterou as objeções da UE ao muro. Ainda hoje, quatro militantes palestinos foram mortos na explosão do carro em que estavam perto de uma colônia judaica na Faixa de Gaza. Palestinos acusaram Israel de ter atacado com mísseis ou tanque. O Exército israelense não confirmou.