Israel permite a entrada de 500 trabalhadores palestinos Quinhentos trabalhadores palestinos cruzaram neste domingo a fronteira entre a Faixa de Gaza e Israel, pela primeira vez desde a morte do líder do Hamas, xeque Amed Yasin, há três meses. Antes do assassinato de Yassin por tropas israelenses, cerca de 15 mil palestinos cruzavam a fronteira diariamente. A proibição das viagens foi mais um golpe para a empobrecida Faixa de Gaza, onde supõe-se uma taxa de desemprego de 6%. A economia palestina tem sido afetada desde setembro de 2000, quando se intensificou a violência.