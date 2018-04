Israel permite que palestina receba tratamento médico O advogado de uma garota palestina que ficou paraplégica após um bombardeio aéreo de Israel disse que o governo israelense concordou hoje que sua cliente fique no Estado de Israel para receber tratamento médico. A decisão permite que Marya Amen, de 9 anos, seu pai e seu irmão fiquem como residentes temporários no país e que o governo cubra todos os gastos médicos da menina. Ela respira com a ajuda de aparelhos.