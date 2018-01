Israel: pesquisas apontam vitória de Sharon Pesquisas de intenção de voto divulgadas entre ontem e hoje, em Israel, indicam que o ex-general Ariel Sharon, do partido Likud, deverá vencer a eleição de amanhã, batendo com facilidade o primeiro-ministro Ehud Barak, do Partido Trabalhista. Levantamento do Instituto Gallup, publicado hoje pelo jornal Maariv, projeta uma vitória de Sharon com 55% dos votos, contra 35% de Barak. O Instituto Dahaf, cuja pesquisa foi publicada hoje pelo jornal Yedioth Ahronoth, dá a Sharon 56% dos votos e 38% para Barak. Ontem, o instituto norte-americano John Zogby indicava uma vitória de Sharon por 60% a 34%, segundo a rede norte-americana CNN.