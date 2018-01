Israel planeja construir mil apartamentos na Cisjordânia O Ministério de Habitação de Israel pretende construir quase mil apartamentos para colonos judeus na Cisjordânia, disse uma porta-voz nesta segunda-feira. Os Estados Unidos e os países europeus vêm criticando duramente a política de assentamentos judaicos na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Os palestinos reclamam que os assentamentos são construídos em terras árabes com o objetivo de tornar impossível a criação de um Estado palestino independente. A proposta refere-se à construção de 957 apartamentos em assentamentos construídos dentro da Cisjordânia e ao redor de Jerusalém, disse Iris Goldman, porta-voz do Ministério de Habitação. O governo israelense garante que não construirá novos assentamentos, mas alega ser necessária a expansão dos já existentes para "acompanhar a expansão demográfica". O ministro de Habitação, Natan Sharansky, decidiu construir os apartamentos para suprir a "demanda natural" do crescimento populacional, disse Goldman. Sharansky é contrário ao congelamento das construções nas colônias judaicas. Goldman disse que os apartamentos serão construídos em terras que Israel planeja manter em um eventual acordo de paz com os palestinos. No entanto, os palestinos exigem que Israel se retire de todas as terras árabes da Cisjordânia e da Faixa de Gaza capturadas pelo Exército judeu durante a Guerra dos Seis Dias, travada em 1967. O movimento pacifista israelense Paz Agora criticou o projeto de criação de novos abrigos para colonos. Moria Shlomot, diretor do grupo, lembrou que, se o ministro de Defesa, Binyamin Ben-Eliezer, aprovar a construção dos novos apartamentos, ele estará "agindo contra o desejo da maior parte da população israelense, que é favorável ao desmantelamento dos assentamentos". Cerca de 200 mil colonos judeus vivem em 150 assentamentos espalhados pela Faixa de Gaza e pela Cisjordânia.