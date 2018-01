Israel planeja entregar quatro cidades aos palestinos Israel planeja entregar quatro cidades da Cisjordânia ao controle dos palestinos, informam autoridades israelenses. As primeiras serão Jericó e Qalqilya, já na próxima semana; as seguintes poderão ser Tulkarm e Ramallah, onde vive o líder palestino Yasser Arafat, que terá permissão de viajar para a Faixa de Gaza e visitar o túmulo da irmã, Yousra. A entrega de Tulkarm e Ramallah depende do cumprimento, pelos palestinos, de uma série de condições, disse Shirli Eden, porta-voz do Ministério da Defesa. Ela disse que as condições incluem: ?Nada de ataques terroristas, o início do desmonte da infra-estrutura terrorista e a criação de um aparato para lidar com pessoas procuradas?. Eden acrescentou que Israel pretende fazer uma série de gestos de caráter humanitário, como reduzir o número de bloqueios rodoviários na Cisjordânia e aumentar as autorizações para que palestinos trabalhem em Israel. Também nesta sexta-feira, a administração palestina informou ter interceptado US$ 3 milhões em financiamento externo destinado para o grupo radical Jihad Islâmica.