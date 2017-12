Israel pode retirar seu embaixador na Venezuela O Governo israelense está considerando nesta sexta-feira "todas as opções" sobre a continuidade ou a retirada de seu embaixador na Venezuela, depois de o presidente venezuelano, Hugo Chávez, ordenar a saída de seu representante em Israel. "Estamos muito decepcionados com a decisão do presidente da Venezuela", e por isso "estamos considerando todas as opções", disse um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores. Chávez informou na quinta-feira que ordenou a retirada do embaixador da Venezuela em Israel como sinal de rejeição ao "genocídio" que, na sua opinião, "está sendo cometido" contra os povos libanês e palestino. "Mandei retirar o embaixador, porque causa indignação ver o Estado de Israel atropelando e esquartejando, com o apoio dos Estados Unidos, tanta gente inocente, crianças e mulheres", declarou Chávez.