Israel poupa grupos radicais enquanto ataca Arafat Ariel Sharon está obcecado pela idéia de liquidar de vez seu arquiinimigo Yasser Arafat, antes mesmo de atacar os principais responsáveis pela maior parte dos atentados suicidas, o Hamas ou a Jihad Islâmica. Isso explica a concentração de seus ataques contra toda a estrutura da Autoridade Palestina, mesmo sabendo que o Hamas seria o maior beneficiado pelo eventual desaparecimento de Arafat do cenário político no Oriente Médio. Até agora, a ala política desse movimento islâmico praticamente não sofreu golpes diretos do Exército israelense, dando a impressão de que está sendo poupada. Leila Chaide, delegada da Palestina na França, foi quem advertiu sobre a estranha estratégia israelense, lembrando que o líder do Hamas, o xeque Ahmed Yassin, até o momento não foi importunado, recolhido em sua casa, onde tem reivindicado alguns dos principais atentados. Quando Arafat determinou sua prisão domiciliar, em dezembro de 2001, essa ordem degenerou num confronto direto entre palestinos antes de o próprio Hamas ter aceitado uma trégua determinada por Arafat, que só durou três semanas. A representante da Palestina na França considera que até agora esse grupo não tem sido importunado pelos israelenses, como se pudesse transformar-se, na perspectiva do sacrifício da atual Autoridade Palestina, em interlocutor válido para uma futura negociação com Israel. O Hamas, definido como um movimento pragmático, encontra-se hoje numa posição bem mais confortável do que a Autoridade Palestina. Alguns membros do próprio governo israelense, entre eles, o ministro da Economia, Silvan Shalom, não escondem há muito tempo que seria benéfico para Israel se a liderança palestina passar das mãos de Arafat para a dos dirigentes do Hamas. Isso porque Yasser Arafat continua sendo um símbolo para a opinião internacional. E Israel negociaria um acordo de paz em condições muito mais vantajosas do que com Arafat e sua equipe de negociadores, na maioria das vezes funcionários altamente qualificados e experientes, avaliam analistas.