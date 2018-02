Israel prende dois líderes do Hamas O Exército israelense prendeu dois líderes do grupo militante palestino Hamas, durante uma operação em Ramallah, na Cisjordânia, no domingo. Segundo Israel, Hussein Abu Kweik e Fureij Rumenia eram responsáveis por ataques a civis israelenses e estavam sendo procurados. Um representante do Hamas, Ismael Abu Shanab, disse, no entanto, que Abu Kweik - que teve sua mulher e três filhos mortos em um ataque israelense em março - era apenas um ativista político e não estava envolvido em atividades armadas. As prisões foram feitas depois que confrontos entre palestinos e colonos judeus em Hebron, na Cisjordânia, deixaram uma palestina de 14 anos morta e várias pessoas feridas ontem. Os choques teriam começado depois que um grupo de palestinos atirou pedras contra colonos que estavam retornando do funeral de um outro colono e de um soldado israelense, mortos por atiradores palestinos na sexta-feira. Os colonos teriam aberto fogo contra os palestinos, atingindo a adolescente Nizin Jamjoun na varanda de sua casa. Militares israelenses alegam ter socorrido dois feridos palestinos, mas testemunhas palestinas alegam que eles fizeram pouco para evitar os confrontos. A nova onda de conflitos ocorre em um momento em que o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, anunciou que vai reduzir a duração do toque de recolher nos territórios palestinos. Em Nablus, na Cisjordânia, os palestinos já estão começando a desrespeitar as restrições, saindo às ruas em horários proibidos pelos israelenses. Sharon também se comprometeu a desativar parte dos postos de controle e emitir 12 mil permissões de trabalho para palestinos. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO