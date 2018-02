Israel prende dois palestinos na Faixa de Gaza A polícia israelense prendeu, na manhã deste domingo, dois palestinos que tentavam ingressar clandestinamente no assentamento judaico de Alei Sinai, norte da Faixa de Gaza. Os detidos portavam fuzis Kalashnikov e granadas e vestiam uniformes camuflados da polícia palestina, além de coletes à prova de balas. Os suspeitos foram avistados pelas tropas israelenses que lhes dispararam com tanques e, após uma rápida troca de tiros, foram presos. Um dos palestinos capturados foi ferido no ato da prisão. Em um outro caso, desta feita na Cisjordânia, uma mulher de 44 anos e sua filha, de dois, morreram quando um tanque disparou contra o táxi no qual viajavam. O fato ocorreu nas proximidades do assentamento judaico de Netsarim. O exército de Israel garante que suas forças não estiveram envolvidas no ocorrido.