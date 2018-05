Israel prende dois palestinos por morte de família Israel prendeu neste domingo dois palestinos supostamente responsáveis pela morte a facadas de cinco integrantes de uma família de colonos na Cisjordânia no mês passado, informaram autoridades. O serviço de segurança israelense, Shin Bet, afirmou que os palestinos cometeram o ataque no assentamento de Itamar, no interior da Cisjordânia.