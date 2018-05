Rosenfeld disse que as agressões tinham "motivação política" e os alvos eram somente palestinos. Ele comentou ainda que a maior parte dos agressores era formada por adolescentes israelenses.

Cerca de 250.000 palestinos vivem em Jerusalém. Israel construiu bairros judeus em torno do setor árabe da cidade sagrada e diversos colonos vivem nas áreas árabes, o que causa tensão. As informações são da Associated Press.