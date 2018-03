Israel prende mais de cem palestinos em Hebron Forças israelenses detiveram, na madrugada desta terça-feira, mais de cem palestinos na cidade de Hebron, na Faixa de Gaza. As prisões foram feitas durante uma operação que visava à captura de militantes do Hamas supostamente envolvidos em ataques contra Israel. O acesso à cidade velha de Nablus foi fechado por soldados. Segundo um comunicado do exército de Israel, as células do Hamas na região de Hebron teriam sido responsáveis por atentados que mataram 52 cidadãos israelenses, ?incluindo o ataque suicida de 11 de junho contra um ônibus em Jerusalém, que deixou 17 mortos e mais de cem feridos?. Pelo menos outros dezenove palestinos foram presos em outras localidades da Cisjordânia. Em Dir Abu Deif, a leste da cidade de Jenin, o exército israelense destruiu a casa de Jalal Halil Mhamed Mahmid, um ativista da Jihad Islâmica que em 9 de fevereiro de 2002 teria tentado explodir um carro-bomba no norte de Israel.