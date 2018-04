Israel prende parlamentar do Hamas novamente O Exército de Israel prendeu novamente hoje um parlamentar do Hamas, Mohammed Jamal al-Natsh, meses após ele ser libertado da prisão, informaram funcionários de segurança palestinos. Natsh foi preso na cidade de Hebron, no sul da Cisjordânia, cinco meses após ser liberado da cadeia. Ele havia passado cinco anos preso, segundo funcionários palestinos, durante os quais concorreu com sucesso a uma vaga no Parlamento.