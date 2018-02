Israel prende suicida palestino O Exército israelense detive na madrugada deste domingo, na cidade árabe de Um El Fahem, um jovem palestino da Cisjordânia que, armado e com um cinto de explosivos, ia suicidar-se na cidade de Afula. O palestino, de 22 anos, ativista da Jihad Islâmica, foi preso depois de ter disparado, com um fuzil, contra um jipe policial após uma tentativa fracassada de chegar a Afula, centro de Israel, declarou um chefe da polícia de fronteiras. Durante o interrogatório, o palestino disse que recebeu cerca de US$130 e que sua família receberia 1.000 dinares jordanianos caso cumprisse sua missão em Afula. O cinto com os explosivos foi encontrado uma plantação a 200 metros de onde foi detido. As forças de segurança israelenses, que ontem à noite capturaram a outro suposto suicida palestino, continuam em alerta máximo em todo o país. Toque de recolher - Na madrugada deste domingo, a polícia israelense restabeleceu o toque de recolher nas sete cidades palestinas da Cisjordânia. Segundo um porta-voz militar, durante todo dia de hoje o toque de recolher deve ser suspenso por algumas horas nas cidades de Ramallah, Nablus, Kalkiliya e Jenin, mas restabelecido em seguida. Já as cidades de Hebron, Tulkarem e Belém manterão o toque. Um alto responsável do Exército disse que ?a pressão só diminuirá caso a situação volte a ficar tranqüila.? Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO