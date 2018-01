Israel prepara abrigo nuclear nos arredores de Jerusalém O governo israelense está construindo um centro de comando de guerra sob as colinas nos arredores de Jerusalém que será capaz de suportar ataques nucleares, químicos e biológicos, informam autoridades. O complexo deverá permitir que o primeiro-ministro e o Gabinete continuem a administra o Estado, mesmo em caso de um ataque total. Israel acusa o Irã de empreender esforços para obter armas atômicas. Raanan Gissin, porta-voz do primeiro-ministro Ariel Sharon, diz que o projeto está em andamento já há algum tempo. ?Todos os países do mundo têm um bunker de emergência para se manter funcionando?, disse. O segredo em torno do projeto é estrita, mas a censura militar permitiu que o Canal 10 da TV exibisse algumas fotografias. A reportagem mostrou a entrada de uma rede de túneis de terra escavada em uma encosta, enquanto operários trabalhavam.