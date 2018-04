Israel pressiona palestinos para retomada de diálogo

Depois de meses de esforços, os Estados Unidos convenceram os dois lados a relançarem negociações diretas de paz no início de setembro, mas os palestinos abandonaram o processo depois de algumas semanas, quando Israel permitiu que expirasse o embargo às obras nas colônias judaicas estabelecidas na Cisjordânia ocupada.

Autoridades palestinas têm declarado desde então que, caso Israel não retome no embargo às obras nos assentamentos judaicos, retomadas em ritmo acelerado, eles buscarão reconhecimento de sua independência perante os Estados Unidos, o Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU) ou a Assembleia Geral da ONU. Netanyahu afirma que vem mantendo "intensos contatos com o governo norte-americano com o objetivo de reiniciar o processo diplomático". As informações são da Dow Jones.