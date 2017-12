Israel proíbe Arafat de assistir missa de Natal em Belém Israel negou ao presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, autorização para ele realizar a tradicional visita anual das festas de Natal em Belém, informou neste sábado à noite o gabinete do primeiro-ministro Ariel Sharon. Arafat repetiu que irá à Missa do Galo, apesar da proibição imposta pelo governo israelense. ?É meu dever e vou cumprí-lo, mesmo que tenha de fazê-lo a pé?, garantiu. Segundo o comunicado do gabinete, Arafat "não está atuando para desmantelar os grupos terroristas palestinos a colocar um fim nos ataques terroristas contra Israel". Arafat está retido em Ramallah desde que, em 2 de dezembro, o exército israelense destruiu em Gaza os dois helicópteros dele.